12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS Edebiyat konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Edebiyat konuları! Lise son 2. dönem Edebiyat MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...
12. sınıf 1. dönem Edebiyat konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Edebiyat konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat konuları! Lise son 2. dönem Edebiyat MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Edebiyat YKS-AYT konuları nelerdir? Edebiyattan hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Edebiyat hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
12. SINIF 1. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI
1. Ünite: Giriş
Edebiyat-Felsefe İlişkisi
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçe'nin Önemli Sözlükleri
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
2. Ünite: Hikaye
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye
Küçürek (Minimal) Hikaye
Kelimede Anlam
3. Ünite: Şiir
Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiir
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
4. Ünite: Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam
5. Ünite: Tiyatro
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
6. Ünite: Deneme
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
7. Ünite: Söylev (Nutuk)
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
12. sınıf 2. dönem Edebiyat konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Edebiyat konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.