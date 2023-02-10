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12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS Edebiyat konuları!

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS Edebiyat konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Edebiyat konuları! Lise son 2. dönem Edebiyat MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

12. sınıf 1. dönem Edebiyat konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Edebiyat konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat konuları! Lise son 2. dönem Edebiyat MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Edebiyat YKS-AYT konuları nelerdir? Edebiyattan hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Edebiyat hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçe'nin Önemli Sözlükleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye

Küçürek (Minimal) Hikaye

Kelimede Anlam

3. Ünite: Şiir

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri

Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiir

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

4. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

Türk Dünyası Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Paragrafta Anlam

5. Ünite: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. sınıf 2. dönem Edebiyat konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Edebiyat konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Edebiyat YKS Gündem Yaşam Haberler

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