12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS Edebiyat konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Edebiyat konuları nelerdir? YKS Edebiyat hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Edebiyat konuları! Lise son 2. dönem Edebiyat MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...