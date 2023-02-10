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12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? Lise son YKS Coğrafya konuları! YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak?

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? Lise son YKS Coğrafya konuları! YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Coğrafya konuları! Lise son 2. dönem Coğrafya MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

Bakan Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması!Bakan Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması!

12. sınıf 1. dönem Coğrafya konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Coğrafya konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? YKS Coğrafya konuları! Lise son 2. dönem Coğrafya MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Coğrafya YKS-AYT konuları nelerdir? Coğrafyadan hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Coğrafya hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

12. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI NELER?

1. Ünite: Doğal Sistemler

Ekstrem Doğa Olayları

Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi

Doğa ve Değişim

Küresel İklim Değişikliği

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

Geleceğin Dünyası

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi

Ulaşımı Etkileyen Faktörler

Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri

Türkiye'deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Küresel Ticaret

Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

12. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI NELER?

Küresel Ticaret

Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye Turizmi

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çatışma Bölgeleri

4. ÜNİTE: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

Çevre Politikaları

Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

Çevresel Örgütler

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. sınıf 2. dönem Coğrafya konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Coğrafya konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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