12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? Lise son YKS Coğrafya konuları! YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Coğrafya konuları! Lise son 2. dönem Coğrafya MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...