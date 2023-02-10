12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? Lise son YKS Coğrafya konuları! YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak?
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? YKS Coğrafya hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Coğrafya konuları! Lise son 2. dönem Coğrafya MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...
12. sınıf 1. dönem Coğrafya konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Coğrafya konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Coğrafya konuları nelerdir? YKS Coğrafya konuları! Lise son 2. dönem Coğrafya MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Coğrafya YKS-AYT konuları nelerdir? Coğrafyadan hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Coğrafya hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
12. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI NELER?
1. Ünite: Doğal Sistemler
Ekstrem Doğa Olayları
Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi
Doğa ve Değişim
Küresel İklim Değişikliği
2. Ünite: Beşeri Sistemler
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
Geleceğin Dünyası
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
Türkiye'deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Küresel Ticaret
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
12. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI NELER?
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri
4. ÜNİTE: Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
12. sınıf 2. dönem Coğrafya konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Coğrafya konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.