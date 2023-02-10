12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları nelerdir? Lise son YKS Biyoloji konuları! YKS Biyoloji hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları nelerdir? YKS Biyoloji hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Biyoloji konuları! Lise son 2. dönem Biyoloji MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...