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12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları nelerdir? Lise son YKS Biyoloji konuları! YKS Biyoloji hangi konular sınavda çıkmayacak?

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12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları nelerdir? Lise son YKS Biyoloji konuları! YKS Biyoloji hangi konular sınavda çıkmayacak?

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları merak edildi. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları nelerdir? YKS Biyoloji hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS Biyoloji konuları! Lise son 2. dönem Biyoloji MEB müfredat konu listesi nedir? İşte detaylar...

12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!12. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? YKS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Lise son YKS İnkılap Tarihi konuları!

12. sınıf 1. dönem Biyoloji konuları neler? 12. sınıf 2. dönem Biyoloji konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji konuları nelerdir? YKS Biyoloji konuları! Lise son 2. dönem Biyoloji MEB müfredat konu listesi nedir? 12. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Biyoloji YKS-AYT konuları nelerdir? Biyolojiden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? Biyoloji hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

1. ÜNİTE: Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2. ÜNİTE: Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre

Canlılar ve Çevre

12. sınıf 2. dönem Biyoloji konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Biyoloji konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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