12 Rekatlık Kadir Gecesi namazı ve kılınışı! Kadir Gecesi Kılınacak (On İki) 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 12 rekat namaz!

Kadir Gecesi kılınacak çok önemli namazlar vardır. Bu namazlardan birisi de 12 rekatlık namazdır. Peki, 12 Rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Kılınacak 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 12 rekat namazın kılınışı nasıldır? Kadir gecesinde 12 rekatlık namazda hangi sureler okunacak? Kadir gecesi 12 rekatlık namaz bu akşam mı kılınır? İşte 12 rekatlık namaz ve kılınış tarifi...

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir. Fakat birçok kaynağa göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

KADİR GECESİNDE KILINACAK 12 REKATLIK NAMAZ VE KILINIŞI!

Hadisi Şerif:

27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince :

Duanın okunuşu : Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.

'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

KADİR GECESİ 12 REKATLIK NAMAZIN KISACA TARİFİ

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 9. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 10. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 11. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur. 12. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.

Namaz bitince "Subhanellahi velhamdülillahi..." ile başlayan yukarıdaki dua okunur.

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Kadir Gecesi yani Ramazan ayının 27. gecesi kılınacaktır. 2022 yılında Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gecedir. Bu akşam Çarşamba akşam namazından sonra bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

Haberler.com - Gündem