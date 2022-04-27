12 Rekatlık Kadir Gecesi namazı ve kılınışı! Kadir Gecesi Kılınacak (On İki) 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 12 rekat namaz!
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Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bugün akşam namazı ile birlikte bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne girmiş olacağız. Kadir Gecesi'nin tarihi tam olarak bilinmese de birçok kaynağa göre Ramazan'ın 27. gecesidir. Alimler Kadir gecesi bazı nafile namazların kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Peki, 12 Rekatlık Kadir Gecesi namazı ve kılınışı! Kadir Gecesi Kılınacak (On İki) 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 12 rekat namaz tarifi nasıldır? İşte bilgiler...
Kadir Gecesi kılınacak çok önemli namazlar vardır. Bu namazlardan birisi de 12 rekatlık namazdır. Peki, 12 Rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Kılınacak 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 12 rekat namazın kılınışı nasıldır? Kadir gecesinde 12 rekatlık namazda hangi sureler okunacak? Kadir gecesi 12 rekatlık namaz bu akşam mı kılınır? İşte 12 rekatlık namaz ve kılınış tarifi...
Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir. Fakat birçok kaynağa göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.
Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
Hadisi Şerif:
27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince:
Duanın okunuşu :Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.
'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.
(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)
- 1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 5. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 6. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 7. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 8. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 9. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 10. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 11. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
- 12. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 10 İhlas Suresi okunur.
Namaz bitince "Subhanellahi velhamdülillahi..." ile başlayan yukarıdaki dua okunur.
Tarifini paylaştığımız bu namazlar Kadir Gecesi yani Ramazan ayının 27. gecesi kılınacaktır. 2022 yılında Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gecedir. Bu akşam Çarşamba akşam namazından sonra bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...