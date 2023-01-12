12 Ocak Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esra Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Ocak Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Ocak Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 OCAK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (12 Ocak Perşembe) Esra Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Esra Hanım'ın evine konuk olacak. Esra Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Neriman Hanım

2. gün yarışmacısı : İsmail Bey

3. gün yarışmacısı : Feyza Hanım

4. gün yarışmacısı : Esra Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Feyza Hanım'ın Esra Hanım'a verdiği puan : -



Neriman Hanım'ın Esra Hanım'a verdiği puan : -



İsmail Bey'in Esra Hanım'a verdiği puan : -

Can Bey'in Esra Hanım'a verdiği puan : -