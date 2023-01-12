12 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623477

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069. sk bölgelerinde 12/01/2023 00:00:00 - 12/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622423

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah KAYIN, ÇINAR sk bölgelerinde 12/01/2023 09:00:00 - 12/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623593

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1203., 1205., 1207. sk bölgelerinde 12/01/2023 09:00:00 - 12/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623509

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 12/01/2023 11:00:00 - 12/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2023-01-12 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34639886

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk bölgelerinde 12/01/2023 09:00:00 - 12/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623687

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BURSA, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GEDİZ, GÖKALP, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MERİH, MİGROS, ONURLU, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SULUKUYU, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk bölgelerinde 12/01/2023 09:00:00 - 12/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640730

İSTANBUL AVCILAR ilce -AMBARLI mah sk bölgelerinde 12/01/2023 13:00:00 - 12/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.