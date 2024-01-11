12 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 12 Ocak Cuma Hutbesi!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 12 Ocak Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 12 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!

12 Ocak CUMA HUTBESİ YAYINLANDI!