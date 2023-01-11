Hekimsen 12 Ocak Perşembe grev kararı aldı. Bunun ardından vatandaşlar yarın doktorlar çalışmayacak mı, yarın hastanaler kapalı mı olacak merak etti. Peki, 12 Ocak 2023 Perşembe doktorlar çalışmıyor mu, yarın hastaneler kapalı mı? Yarın hastaneler kapalı mı olacak, sağlık ocakları kapalı mı? Yarın ameliyathaneler kapalı mı olacak? Yarın

12 Ocak 2023 Perşembe doktorlar çalışmıyor mu, yarın hastaneler kapalı mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Hekimsen tarafından yapılan açıklamaya göre yarın 12 Ocak Perşembe 2023 tarihinde doktorlar grev yapacak. Peki, 12 Ocak 2023 Perşembe doktorlar çalışmıyor mu, yarın hastaneler kapalı mı? Yarın hastaneler kapalı mı olacak, sağlık ocakları kapalı mı?

YARIN HASTANELER KAPALI MI, DOKTORLAR ÇALIŞMAYACAK MI?

Yarın yani 12 Ocak Perşembe doktorlar grev yapacağı için hastanelerdeki poliklinikler hizmete açık olmayacaktır. Hastanelerin acil birimleri dışında poliklinik merkezlerinin kapalı olacağı söylenmektedir.

HEKİMSEN tarafından yapılan açıklamada, "12 Ocak 2023 tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı Diş Poliklinikleri eyleme katılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Hekimsen tarafından yapılan açıklama:

"Hekimsen Hukuk Birimi; tamamen yasal olan 12 Ocak İş Bırakma eylemimize katılan tüm hekimlere sendikamız üyesi olması fark etmeksizin ücretsiz hukuki destek verecektir.#HekimsenHukukBirimi"