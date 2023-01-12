12 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Ocak 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Snooker: London Masters
02:30 Rally Raid
03:30 Tenis: ATP 250
05:00 Snooker: London Masters
06:30 Tenis: ATP 250
08:00 Snowboard Dünya Kupası
09:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
10:30 Serena The Queen Of Queens
11:00 Tenis: ATP 250
13:00 Snooker: London Masters
13:35 Rally Raid
14:35 Snowboard Dünya Kupası
15:55 Biatlon Dünya Kupası
17:40 Snooker: London Masters
19:30 Tenis: ATP 250
20:30 Biatlon Dünya Kupası
21:45 Snooker: London Masters