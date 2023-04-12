12 Nisan Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Nisan Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Nisan Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 NİSAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (12 Nisan Çarşamba) Sinem Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Sinem Hanım'ın evine konuk olacak. Sinem Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Zeynep Hanım'ın Sinem Hanım'a verdiği puan : -



Harun Bey'in Sinem Hanım'a verdiği puan : -



Anıl Bey'in Sinem Hanım'a verdiği puan : -



Dilber Hanım'ın Sinem Hanım'a verdiği puan : -

