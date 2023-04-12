12 Nisan okullar tatil mi? 12 Nisan bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil mi İstanbul, İzmir, Ankara?

28 Mart günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 12 Nisan okullar tatil mi? 12 Nisan bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil mi İstanbul, İzmir, Ankara? sorularına yanıt aradı.