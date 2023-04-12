12 Nisan okullar tatil mi? 12 Nisan bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil mi İstanbul, İzmir, Ankara?
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28 Mart günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 12 Nisan okullar tatil mi? 12 Nisan bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil mi İstanbul, İzmir, Ankara? sorularına yanıt aradı.
Dün gece yarısı itibari ile etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 12 Nisan sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan 12 Nisan okullar tatil mi? 12 Nisan bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil mi İstanbul, İzmir, Ankara? sorularının yanıtı haberimizde.
12 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
12 Nisan günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.