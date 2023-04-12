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12 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

12 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Nisan 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:00 Teknik Analiz

05:30 İtalya Seri A Özetler

06:00 Euroleague Özetler

06:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 Hedef Süper Lig

16:00 Gündem Futbol

17:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

20:00 Dakika Skor

22:30 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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