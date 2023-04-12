12 Nisan 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Nisan 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 12 Nisan 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

12 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Nisan 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Nisan 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri