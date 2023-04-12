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12 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

12 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Nisan 2023 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

06:15 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Gülcemal

Kaynak: InterSinema.com / TV

Sahrap Soysal Adım Farah Fox TV Haberler

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