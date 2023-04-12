12 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Nisan 2023 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
06:15 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Gülcemal