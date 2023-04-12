12 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Nisan 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Dünya Körling Şampiyonası
03:00 Bisiklet: Paris-Roubaix
05:00 Snooker: UK Championship
07:00 Bisiklet: Paris-Roubaix
09:00 Triatlon
10:30 Snooker: UK Championship
12:00 Bisiklet: Paris-Roubaix
13:30 Triatlon
15:00 Bisiklet: Bask Turu
16:00 Bisiklet: Bask Turu
17:15 Bisiklet: Tour Of Mouscron
19:15 Bisiklet: Paris-Roubaix
20:00 Dünya Körling Şampiyonası
20:55 The Minute
21:00 Judo Show
22:00 Triatlon
23:00 Bisiklet: Paris-Roubaix