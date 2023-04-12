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12 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

12 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Nisan 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Dünya Körling Şampiyonası

03:00 Bisiklet: Paris-Roubaix

05:00 Snooker: UK Championship

07:00 Bisiklet: Paris-Roubaix

09:00 Triatlon

10:30 Snooker: UK Championship

12:00 Bisiklet: Paris-Roubaix

13:30 Triatlon

15:00 Bisiklet: Bask Turu

16:00 Bisiklet: Bask Turu

17:15 Bisiklet: Tour Of Mouscron

19:15 Bisiklet: Paris-Roubaix

20:00 Dünya Körling Şampiyonası

20:55 The Minute

21:00 Judo Show

22:00 Triatlon

23:00 Bisiklet: Paris-Roubaix

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Dünya Paris TV Haberler

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