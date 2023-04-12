12 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Nisan 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 B. Giresunspor - Beşiktaş
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 DG Sivasspor - M. Başakşehir
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 A. Konyaspor - FTA pAntalyaspor
07:15 Süper Lig'in Gol Krallari
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 Süper Lig'in Gol Krallari
09:00 B. Giresunspor - Beşiktaş
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Samsunspor - Galatasaray
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:15 Süper Lig'in Gol Krallari
15:35 Maç Başlıyor
16:00 Y. Kayserispor- HK PÜmraniyespor
18:00 Maç Sonu
18:30 Gamer
19:30 beIN Süper Lig
20:30 LV. Karagümrük - Fenerbahçe
22:30 beIN Süper Lig