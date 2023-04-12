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12 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Nisan 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 B. Giresunspor - Beşiktaş

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 DG Sivasspor - M. Başakşehir

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 A. Konyaspor - FTA pAntalyaspor

07:15 Süper Lig'in Gol Krallari

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 Süper Lig'in Gol Krallari

09:00 B. Giresunspor - Beşiktaş

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Samsunspor - Galatasaray

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:15 Süper Lig'in Gol Krallari

15:35 Maç Başlıyor

16:00 Y. Kayserispor- HK PÜmraniyespor

18:00 Maç Sonu

18:30 Gamer

19:30 beIN Süper Lig

20:30 LV. Karagümrük - Fenerbahçe

22:30 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

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