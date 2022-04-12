12 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
- Güncelleme:
12 Nisan 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Bisiklet : Amstel Gold Race
00:55 Haberler
01:00 Snooker: World Grand Prix
02:30 Bisiklet : Amstel Gold Race
04:00 Snooker: Londra Masters
06:00 Türkiye Bisiklet Turu
07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race
08:00 Snooker: Londra Masters
09:30 Türkiye Bisiklet Turu
10:15 Bisiklet: Amstel Gold Race
11:00 Tırmanış Dünya Kupası
12:00 Türkiye Bisiklet Turu
13:00 Türkiye Bisiklet Turu
14:50 Bisiklet: Sicilya Turu
16:30 Türkiye Bisiklet Turu
17:30 Bisiklet: Sicilya Turu
18:25 Haberler
18:30 Cycling Show
19:00 Judo Show
20:00 The Minute
20:05 Haberler
20:10 Snooker: Londra Masters
21:30 Formula E
22:30 Türkiye Bisiklet Turu
23:15 Bisiklet: Sicilya Turu
23:55 Haberler