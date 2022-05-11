12 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 12 Mayıs ne günü? 12 Mayıs'ta ne oldu? 12 Mayıs'ta doğan ünlüler!

12 Mayıs'ta doğan ünlüler! 12 Mayıs'ta ne oldu? 12 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, 12 Mayıs'ta ölenler ve 12 Mayıs'ta doğanlar merak ediliyor. 12 Mayıs yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Mayıs ne günü? 12 Mayıs dünya ne günü? 12 Mayıs'ta kim öldü? İşte, 12 Mayıs doğumlu ünlüler haberimizde...

12 MAYIS TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

12 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1621 - Piteå, İsveç'te şehir konumuna alındı.

1820 - Modern hemşireliğin kurucusu, Kırım Savaşı sırasında Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda da görev yapan İngiliz hemşire Florence Nightingale, İtalya'nın Floransa kentinde doğdu. Kendisine "Lambalı Kadın" adı takılmıştı.

1871 - Paris Komünü, ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı.

1881 - Fransızlar tarafından işgal edilen Tunus'ta, Bardo Antlaşmasıyla Tunus Fransız Protektorası kuruldu.

1916 - İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eden Paskalya Ayaklanması'nın öncüsü ve İrlanda'nın ilk marksist işçi önderlerinden James Connolly kurşuna dizildi.

1925 - Japon İmparatorluğu'nda siyasi muhalefeti topluca bastırmak için, Barış Koruma Kanunu adlı antikomünist yasa yürürlüğe girdi.

1929 - İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.

1940 - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Tekirdağlı Hüseyin, altıncı kez başpehlivan oldu.

1947 - İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nde yetişen 10 sanatçının oluşturduğu, "Onlar Grubu" kuruldu.

1949 - Sovyetler Birliği'nin 11 ay süren Berlin ablukası kalktı.

1951 - Yıkıcı gücü, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Büyük Okyanus'taki Eniwetok Atolü'nde yapıldı.

1965 - Doğu Pakistan'da (bugünkü Bangladeş) kasırga çıktı: 10 binin üzerinde insan öldü.

1965 - Sovyet uzay aracı "Luna 5", Ay yüzeyine çarptı.

1965 - Batı Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişki kuruldu.

1967 - CHP'den ayrılan Turhan Feyzioğlu ve arkadaşları, Güven Partisi'ni kurdu.

1967 - Pink Floyd grubu, Birleşik Krallık'ta "Queen Elizabeth Hall"da, Dünyada ilk "quadrofonik" rock konserini düzenledi. Quadraphonic sistemde ses, dört ayrı hoparlör grubuna, dört ayrı kanaldan gönderiliyordu.

1976 - Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nca, liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

1978 - Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı: 49 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

1979 - TÜSİAD, gazetelere "Gerçekçi Çıkış Yolu" başlıklı, Ecevit Hükûmeti'ni eleştiren tam sayfa ilan verdi.

1992 - Nelson Mandela, Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nü insan hakları aksatımları nedeniyle geri çevirdi.

1994 - Kayıp olan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan, başına iki kurşun sıkılmış halde ölü bulundu.

1998 - İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait 10 trilyon lira değerinde eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

1998 - Silahlı saldırıya uğrayan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal, ağır yaralandı.

2001 - TBMM'de Türk Telekom'un özelleştirilmesine olanak sağlayan Telekom Yasası, 209 oyla kabul edildi.

2002 - Eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter, Küba'ya gitti. Carter, 1959 devriminden beri Küba'yı ziyaret eden ABD Başkanlığı yapmış ilk siyasi şahsiyet oldu.

2006 - Almanya'da Stern dergisinin her yıl verdiği "Basın ve Düşünce Özgürlüğü Ödülü", Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e verildi.

2006 - Batı'nın, Hamas Hükümetine verdiği ambargo cezası, Filistin halkını açlıkla vurdu.

2005 - Taşucu'nda, Taşucu Atatürk Evi açıldı.

2008 - Çin'de Siçuan depremi: Yaklaşık 70.000 kişi öldü.

2010 - Rusya ile Türkiye arasında vize anlaşması imzalandı.

12 MAYIS'TA DOĞAN ÜNLÜLER

12 Mayıs'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1670 - II. August, Lehistan kralı (ö. 1733)

1806 - Johan Vilhelm Snellman, Fin yazar ve devlet adamı (ö. 1881)

1812 - Edward Lear, İngiliz sanatçı, illüstratör, müzisyen, yazar ve şair (ö. 1888)

1820 - Florence Nightingale, İngiliz hemşire ve hastane reformcusu (ö. 1910)

1820 - John Casey, İrlandalı geometrici (ö. 1891)

1842 - Jules Massenet, Fransız besteci (ö. 1912)

1855 - Anatoli Lyadov, Rus besteci (ö. 1914)

1879 - Muhamedjan Tınışpayev, Kazak mühendis ve aktivist

1906 - Samed Vurgun, Azeri şair (ö. 1956)

1907 - Katherine Hepburn, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2003)

1910 - Dorothy Crowfoot Hodgkin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1994)

1914 - Bertus Aafjes, Hollandalı şair (ö. 1993)

1918 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (ö. 1953)

1921 - Cor van der Hoeven, Eski Hollandalı millî futbolcu (ö. 2017)

1935 - Hüseyin Alp, Türk basketbolcu (ö. 1983)

1937 - George Carlin, Amerikalı komedyen (ö. 2008)

1940 - Abbas Abdulla, Azeri şair (ö. 2019)

1942 - Ian Dury İngiliz rock and roll şarkıcısı, söz yazarı ve grup lideri ve aktör (ö. 2000)

1942 - Michel Fugain, Fransız şarkıcı ve besteci

1945 - Alan Ball, Jr., İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2007)

1945 - Pascal Clément, Fransız siyasetçi (ö. 2020)

1946 - Daniel Libeskind, Polonya kökenli Amerikalı mimar, sanatçı ve sahne tasarımcısı

1948 - Lindsay Crouse, Amerikalı oyuncu

1950 - Gabriel Byrne, İrlandalı oyuncu

1950 - Renate Stecher, Doğu Alman eski kısa mesafe koşucusu

1955 - Piotr Bikont, Polonyalı politika yazarı, gazeteci, yemek uzmanı ve tiyatro yönetmeni (ö. 2017)

1958 - Massimo Briaschi, İtalyan eski futbolcu

1959 - Ving Rhames, Amerikalı sahne ve sinema oyuncusu

1961 - Rafael Aranda, Katalan kökenli mimar

1962 - Emilio Estévez, Amerikalı oyuncu, film yönetmeni ve senarist

1966 - Çelik Erişçi, Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci

1966 - Stephen Baldwin, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar

1966 - Bebel Gilberto, Brezilyalı şarkıcı

1966 - Deborah Kara Unger, Kanadalı oyuncu

1967 - Paul D'Amour, Amerikan müzisyen

1968 - A. Galip, Türk şair, eleştirmen, yazar ve felsefeci

1968 - Emin Gürsoy, Türk oyuncu

1968 - Tony Hawk, Amerikalı kaykaycı

1970 - Samantha Mathis, Amerikan oyuncu

1972 - Pınar Aylin, Türk şarkıcı

1974 - Tolga Çevik, Türk komedyen ve oyuncu

1976 - Turgut Tunçalp, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1977 - Graeme Dott, İskoç profesyonel snooker oyuncusu

1977 - Onur Saylak, Türk oyuncu ve yönetmen

1978 - Malin Akerman, Kanadalı model ve oyuncu

1978 - Jason Biggs, Amerikalı oyuncu

1978 - Hüseyin Rızazade, İranlı siyasetçi, eski halterci

1978 - Amy Sloan, Kanadalı oyuncu

1981 - Astrix, İsrailli psychedelic DJ

1981 - Rami Malek, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1982 - Esra Erol, Türk sunucu ve TV programcısı

1983 - Igor De Camargo, Brezilyalı asıllı Belçikalı futbolcu

1983 - Domhnall Gleeson, İrlandalı oyuncu, yönetmen ve senarist

1983 - Baykal Kulaksızoğlu, Türk asıllı İsviçreli futbolcu

1984 - Ceyda Sinan, Türk kadın basketbolcu

1985 - Dániel Tozsér, Macar eski millî futbolcu

1986 - Emily VanCamp, Kanadalı oyuncu

1988 - Marcelo, Brezilyalı futbolcu

1990 - Florent Amodio, Fransız buz patenci

1990 - Melih Mahmutoğlu, Türk basketbolcu

1992 - Erik Durm, Alman futbolcu

1992 - Malcolm David Kelley, Amerikalı oyuncu

12 MAYIS'TA VEFAT EDENLER

12 Mayıs'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

705 - Abdülaziz bin Mervan, Mısır valisi (d. 649)

1003 - II. Sylvester, 2 Nisan 999'dan 1003'teki ölümüne kadar Papa olarak görev yapmıştır (d. 946)

1700 - John Dryden, İngiliz şair, eleştirmen, çevirmen ve oyun yazarı (d. 1631)

1859 - Sergey Aksakov, Rus yazar (d. 1791)

1884 - Bedrich Smetana, Çek besteci (d. 1824)

1897 - Willem Roelofs, Felemenk ressam, hakkak, litografisit ve tasarımcı (d. 1822)

1916 - James Connolly, İrlandalı marksist işçi lideri ve Paskalya Ayaklanması öncüsü (d. 1868)

1918 - Vasili Radlof, Rus doğu bilimci (d. 1837)

1919 - Tahsin Nahit, Türk şair ve oyun yazarı (Mîna Urgan'ın babası) (d. 1887)

1927 - Vilhelm Thomsen, Danimarkalı dil bilimci ve Türkolog (d. 1842)

1957 - Erich von Stroheim, Avusturya doğumlu film yönetmeni ve aktör (d. 1885)

1970 - Nelly Sachs, Alman şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1891)

1972 - Arkadiy Plastov, sosyalist gerçekçilik akımının öncülerinden olan Rus Sovyet ressam (d. 1893)

1973 - Monika Ertl, Alman belgesel yapımcısı ve yönetmeni, eylemci ve silahlı örgüt üyesi (d. 1937)

1985 - Jean Debuffet, Fransız ressam (d. 1901)

1994 - Eldar Hasanov, Azerbaycan Ulusal Kahramanı (d. 1965)

1995 - Giorgio Belladonna, İtalyan briç oyuncusu (d. 1923)

1999 - Saul Steinberg, Amerikalı karikatürist (d. 1914)

2001 - Alexei Tupolev, Sovyet uçak tasarımcısı (d. 1925)

2001 - Didi, Brezilyalı futbolcu (d. 1928)

2001 - Perry Como, Amerikalı şarkıcı (d. 1912)

2005 - Ömer Kavur, Türk film yönetmeni (d. 1944)

2005 - Selahattin Hilav, Türk felsefeci, yazar ve çevirmen (d. 1928)

2007 - Irena Sendler, Polonyalı Hümaniteryanist (d. 1910)

2008 - Robert Rauschenberg, Amerikan ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, baskıcı ve performans sanatçısıdır (d. 1925)

2011 - Harrison Chongo, Zambiyalı millî futbolcu (d. 1969)

2012 - Eddy Paape, Belçikalı çizgi roman yazarı (d. 1920)

2013 - Kenneth Waltz, Amerikalı siyasetçi (d. 1924)

2014 - Cornell Borchers, Litvanya doğumlu Alman oyuncu (d. 1925)

2014 - H. R. Giger, sürrealist ressam, heykeltıraş ve set tasarımcısı ve film yönetmeni (d. 1940)

2014 - Selim Sesler, Türk müzisyen ve klarnet virtüözü (d. 1957)

2015 - Cecil Jones Attuquayefio Ganalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)

2016 - Mike Agostini, Trinidad ve Tobagolu atletizm sporcusu (d. 1935)

2016 - Heyecan Başaran, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1927)

2016 - Susannah Mushatt Jones, Amerikalı en uzun yaşayan kişi (d. 1899)

2017 - Louis Boyer, Fransız fizikçi, bürokrat ve siyasetçi (d. 1921)

2017 - Mauno Koivisto, Finlandiya'nın dokuzuncu cumhurbaşkanı (d. 1923)

2017 - Henri Termeer, Amerikalı biyoteknoloji uzmanı, idareci ve girişimci (d. 1946)

2017 - Yu So-Chow Çinli aktris ve opera sanatçısı (d. 1930)

2017 - Oleksandr Zadorojniy, Ukraynalı siyasetçi (d. 1960)

2018 - Tessa Jowell, İngiliz İşçi Partisi üyesi kadın siyasetçi (d. 1947)

2018 - Antonio Mercero, İspanyol televizyon yönetmeni ve senarist (d. 1936)

2019 - Machiko Kyo, Japon aktris (d. 1924)

2019 - Nasrallah Butros Sefir, Lübnanlı Hristiyan üst düzey din adamı (d. 1920)

2020 - Renée Claude, Kanadalı aktris ve pop şarkıcıs (d. 1939)

2020 - Morris Hood III, Amerikalı politikacı (d. 1965)

2020 - Astrid Kirchher, Alman fotoğrafçı sanatçısı (d. 1938)

2020 - Clarence Mini, Güney Afrikalı doktor, apartheid karşıtı aktivist, özgürlük savaşçısı, insan hakları aktivisti (d. 1951)

2020 - Michel Piccoli, Fransız sinema oyuncusu (d. 1925)

2020 - Ernest Vinberg, Sovyet-Rus matematikçi (d. 1937)

2020 - Mischa de Vreede, Hollandalı şair ve yazar (d. 1936)

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