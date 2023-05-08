Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidilecek. Ertesi güne işlemlerin yoğun olma ihtimaline karşı vatandaşlar 12 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi gbi konuları araştırdı. Peki, 12 Mayıs Cuma okullar tatil mi?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlarSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar

"12 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" İşte 12 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 12 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?

12 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00'a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek.

Ancak 12 Mayıs ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title