12 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidilecek. Ertesi güne işlemlerin yoğun olma ihtimaline karşı vatandaşlar 12 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi gbi konuları araştırdı. Peki, 12 Mayıs Cuma okullar tatil mi?
"12 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" İşte 12 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 12 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?
12 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00'a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek.
Ancak 12 Mayıs ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.