12 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! Hangi valiler değişti?

12 Mayıs 2022 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mayıs2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Mayıs2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/209)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GÖREVDEN ALINAN VALİLER

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık

Uşak Valisi Funda Kocabıyık

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

Bartın Valisi Sinan Güner

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

Bolu Valisi Ahmet Ümit

Kırşehir Valisi İbrahim Akın

GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne

Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne

Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne

Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne

Tokat Valisi Ozan Balcı Van Valiliği'ne getirildi.

YENİ VALİ OLAN İSİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne

Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne

Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne

Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği'ne atandı.

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