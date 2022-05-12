12 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı
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12 Mayıs 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:05 Bisiklet: İtalya Turu
01:00 Triatlon
02:30 6 Hours Of Spa-Francorchamps
04:00 Bisiklet: İtalya Turu
05:30 Electric Touring Car Racing
06:30 Triatlon
07:30 Bisiklet: İtalya Turu
09:15 The Power Of Sport
09:30 6 Hours Of Spa-Francorchamps
10:30 Touring Car Racing
11:00 Electric Touring Car Racing
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
12:20 Bisiklet: İtalya Turu
17:30 Tırmanış Dünya Kupası
18:00 Tırmanış Dünya Kupası
18:30 Haberler
18:35 Electric Touring Car Racing
19:30 Touring Car Racing
20:00 The Power Of Sport
20:30 Bisiklet: İtalya Turu
20:55 Haberler
21:00 Bisiklet: Macaristan Turu
22:00 Bisiklet: İtalya Turu
23:55 Haberler