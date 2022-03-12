12 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 12 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 12 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 12 Mart Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

12 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

Aziz 14:30

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

Avcı: Kış Savaşı 23:45

ATV YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

Gün Ortası 13:00

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Yalnız Kurt 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

FOX TV YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

Yasak Elma 13:00

Mahkum 15:45

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00

Recep İvedik 5 20:00

Evlilik Hakkında Her Şey 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

Dizi 14:00

Dizi 16:30

Star Haber 18:45

Kıyamet 20:00

Kıyamet 22:45

TV8 YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

Süper 1 Takım 09:45

Bir Yemek Olsam 10:00

Survivor All Star 2022 12:45

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (12 Mart 2022 Cumartesi)

Masumlar Apartmanı 14:50

Şehrime Hoş Geldiniz 18:15

Ana Haber 19:00

Gönül Dağı 20:00

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