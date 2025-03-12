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12 MART ÇARŞAMBA: Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? Euro ne kadar? 1 ONS altın kaç dolar? Dolar CANLI kur bilgileri!

12 MART ÇARŞAMBA: Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? Euro ne kadar? 1 ONS altın kaç dolar? Dolar CANLI kur bilgileri!
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Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar? 1 ONS altın kaç TL? İşte, 12 Mart 2025 CANLI döviz fiyatları ve detaylar...

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 12 Mart 2025 Çarşamba itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:11 itibariyla yüzde -0,00 değer kaybıyla 36.6052'den işlem görüyor.

12 MART ÇARŞAMBA: Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? 1 ONS altın kaç dolar? Dolar CANLI kur bilgileri!Dolar ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,15 azalarak 39.9702'den işlem görüyor.

12 MART ÇARŞAMBA: Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? 1 ONS altın kaç dolar? Dolar CANLI kur bilgileri!Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,43 değer kaybıyla 47.3872'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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