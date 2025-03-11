12 MART ÇARŞAMBA HAVA DURUMU İZMİR: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 12 Mart 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 12 Mart Çarşamba günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 12 Mart 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıkların en yüksek 24°C, gece saatlerinde ise 12°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmazken, rüzgârın güney-güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İzmir hava durumu