12 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Mart 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Yürek Çıkmazı
03:50 Al Sancak
05:45 Kurtuluş Hattı
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:35 Korkma
15:00 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat