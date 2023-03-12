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12 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı

12 Mart 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Yürek Çıkmazı

03:50 Al Sancak

05:45 Kurtuluş Hattı

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:35 Korkma

15:00 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

Kaynak: InterSinema.com / TV

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