12 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Mart 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Galatasaray - Kasimpaşa
03:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
03:30 Fta Antalyaspor-y.kayserispor
05:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
05:30 B.giresunspor - V.karagümrük
07:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
07:30 Galatasaray - Kasimpaşa
09:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
09:30 Başakşehir - Beşiktaş
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Taraftar
14:00 Süper Hikayem
15:00 beIN Süper Lig
16:00 Trabzonspor - A. Demirspor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 M. Başakşehir - Beşiktaş
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio