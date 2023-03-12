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12 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Mart 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Galatasaray - Kasimpaşa

03:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

03:30 Fta Antalyaspor-y.kayserispor

05:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

05:30 B.giresunspor - V.karagümrük

07:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

07:30 Galatasaray - Kasimpaşa

09:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

09:30 Başakşehir - Beşiktaş

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Taraftar

14:00 Süper Hikayem

15:00 beIN Süper Lig

16:00 Trabzonspor - A. Demirspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Beşiktaş

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Galatasaray Spor beIN TV Haberler

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