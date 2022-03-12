12 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Mart Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

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12 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Mart Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Haberler.com - Gündem
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12 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Mart Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Mart Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mart Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

12 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mart Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Mart 2022 PazarResmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan son detayları görmek için buraya tıklayınız.

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