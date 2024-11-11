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12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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12 Kasım Ankara hava durumu bilgileri ve 5 günlük tahmini paylaşıldı. Başkent Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara'nın günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri!

12 Kasım için Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 12 Kasım Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak, özellikle güney ve batı kesimlerde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise bölgede yer yer sis ve pus oluşabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle görüş mesafesi azalabileceğinden, trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklık 17°C civarında olacak. Şehir merkezinin yanı sıra Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yağışlar daha belirgin olabilir. Gece geç saatler ve sabahın erken saatlerinde yoğunlaşabilecek sis ve pus nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinden, dikkatli olunması öneriliyor.

12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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