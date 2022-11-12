12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinde yapılacak olan deprem tatbikatı Düzce Depremi'nin yıldönümünde gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan tatbikat birçok farklı platform üzerinden duyurulacak. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatını hatırlamak için cep telefonlarına mesaj gönderdi. Uzun zamandır gerçekleştirilmesi planlanan deprem tatbikatı için beklenilen tarihin gelmesi ile birlikte 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Şeklinde ifadeler yer aldı. Buna göre 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı, 18:57'de gerçekleştirilecek.