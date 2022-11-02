Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu tarafından Kasım ayında Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurulmuştu. Bu nedenle tatbikat hakkındaki detayları merak eden vatandaşlar 12 Kasım Deprem tatbikatı 2022 ne zaman? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 12 Kasım Deprem tatbikatı 2022 ne zaman? Deprem tatbikatı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Büyük tatbikat ne zaman?

Süleyman Soylu tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan deprem tatbikatının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından özellikle 12 Kasım Deprem tatbikatı 2022 ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, 12 Kasım Deprem tatbikatı 2022 ne zaman? Deprem tatbikatı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Büyük tatbikat ne zaman?

12 KASIM DEPREM TATBİKATI 2022 NE ZAMAN?

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.