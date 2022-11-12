12 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Toto Süper Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:45 İskoçya Premiership Özetler
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Seri A Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:30 İspanya La Liga Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:50 Dünya Kupası Magazin
19:55 Spor Takvimi
20:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum
23:30 İleri Üçlü