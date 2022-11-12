12 Kasım 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Kasım 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Yalı Çapkını
02:30 Toprak ile Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü
07:30 Toprak ile Fidan
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Dizi
15:15 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Kasırgada Vurgun
22:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show