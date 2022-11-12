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12 Kasım 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Kasım 2022 Star Yayın Akışı

12 Kasım 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Yalı Çapkını

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Güzel Köylü

07:30 Toprak ile Fidan

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Dizi

15:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Kasırgada Vurgun

22:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show

Kaynak: InterSinema.com / TV

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