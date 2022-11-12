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12 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

12 Kasım 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Fuji 6 Saat

02:30 Kisa Mesafe Sürat Pateni

04:00 New York Maratonu

06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

07:30 Touring Car Racing

08:00 Touring Car Racing

09:45 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

11:45 Bisikletli Kros Dünya Kupası

12:15 Back On Track

13:00 Back On Track

14:45 Snooker: Uk Championship

18:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

19:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

19:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

23:15 Snooker: Uk Championship

Kaynak: InterSinema.com / TV

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