12 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Kasım 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Fuji 6 Saat
02:30 Kisa Mesafe Sürat Pateni
04:00 New York Maratonu
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:30 Touring Car Racing
08:00 Touring Car Racing
09:45 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
11:45 Bisikletli Kros Dünya Kupası
12:15 Back On Track
13:00 Back On Track
14:45 Snooker: Uk Championship
18:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
23:15 Snooker: Uk Championship