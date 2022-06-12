12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 12 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Lüksemburg - Türkiye 03:45 Milli Maç Özel 05:00 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 06:30 2021-2022 Sezonu Derleme 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Lüksemburg - Türkiye 08:40 2021-2022 Sezonu Derleme 09:00 Uefa Uluslar Ligi Özetler 09:25 2021-2022 Sezonu Derleme 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Sabahı 11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası 13:00 Spor Bülteni 13:30 Dünya Superbike Şampiyonası 14:30 Spor Bülteni 15:00 Dünya Superbike Şampiyonası 15:45 Spor Bülteni 16:15 Dünya Superbike Şampiyonası 17:00 Spor Bülteni 17:55 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş 20:00 Spor Bülteni 20:55 Wulz Fatih Karagümrük - Alg Spor 23:00 Gündem Futbol Transfer InterSinema.com / TV Lüksemburg Türkiye Trt TV Haberler

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