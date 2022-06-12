12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

12 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
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12 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Lüksemburg - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:00 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
06:30 2021-2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Lüksemburg - Türkiye
08:40 2021-2022 Sezonu Derleme
09:00 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:25 2021-2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Sabahı
11:00 Okçuluk Avrupa Şampiyonası
13:00 Spor Bülteni
13:30 Dünya Superbike Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
15:00 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Spor Bülteni
17:55 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş
20:00 Spor Bülteni
20:55 Wulz Fatih Karagümrük - Alg Spor
23:00 Gündem Futbol Transfer