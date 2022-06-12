12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

12 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı 12 Haziran 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Seversin 03:00 Arda'nın Mutfağı 03:45 Müzik Arası 04:45 Yabancı Damat 07:00 Sihirli Annem 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 14:00 Macera Avcıları Afrika'da 15:45 Seversin 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Maymunlar Cehennemi Başlangıç 22:15 Seversin InterSinema.com / TV TV Haberler

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