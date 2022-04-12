(12. Gece Namazı) Ramazan ayının 12. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 12. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 12. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 12. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın on ikinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 12 Nisan Salı'yı 13 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece Ramazan ayının 12. gecesidir. 12. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 12. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 11 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişiye cennette köşkler bina edilir ve mahşere yüzü nurlu gelir.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 10 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 9. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 10. rekatta : 1 Fatiha + 11 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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