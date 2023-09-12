12 Eylül TV yayın akışı: Bu akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
12 Eylül 2023 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var ve bu akşam televizyonda neler var sorusuna araştırılıyor. Peki, Bu akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var? 12 Eylül hangi diziler yayınlanacak?
Bu akşam tv'de neler var, 12 Eylül 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 12 Eylül 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Eylül 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 Eylül 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
- 21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
- 23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
- 01:30 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
- 02:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 05:30 Yeni Gelin
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)
- 22:15 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)
- 00:45 Dilek Taşı
- 03:00 Çemberimde Gül Oya
- 05:00 Kavak Yelleri
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Bambaşka Biri
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Bu Tabak Kimin?
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 03:30 Bu Tabak Kimin?
- 05:45 Kefaret
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Yüksek Sosyete
- 16:00 Yerli Dizi Tekrar
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar
- 22:30 Yerli Dizi Tekrar
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 07:10 Kalp Yarası
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
- 01:55 Mutfak Bahane
- 03:55 Safir
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 05:00 Tuzak
- 05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 05:50 Adını Sen Koy
- 07:10 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 15:20 Hazırlık Maçı "Türkiye-Japonya"
- 17:20 Mevlana Celaleddin-i Rumi
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Sen Türkülerini Söyle
- 04:20 Seksenler
- 06:00 Kapanış