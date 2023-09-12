12 Eylül TV yayın akışı: Bu akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

12 Eylül 2023 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var ve bu akşam televizyonda neler var sorusuna araştırılıyor. Peki, Bu akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var? 12 Eylül hangi diziler yayınlanacak?

Bu akşam tv'de neler var, 12 Eylül 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 12 Eylül 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Eylül 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 Eylül 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

01:30 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

02:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

22:15 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

00:45 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 Bambaşka Biri 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Bu Tabak Kimin? 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Yabani 03:30 Bu Tabak Kimin? 05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

22:30 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

ATV YAYIN AKIŞI

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)

01:55 Mutfak Bahane

03:55 Safir

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI