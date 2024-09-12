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12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

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İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da 12 Eylül tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi olacağı merak konusu. Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında güncel su kesintileri hakkında bilgi edinilebilir. Peki, İSKİ su kesintisi nasıl öğrenilir?

İski su kesintisi sorgulama ekranı sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? 12 Eylül su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

12 EYLÜL İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul genelinde güncel su kesintileri ve arızalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İlçe, mahalle, ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerini öğrenmek mümkündür.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) resmi web sitesinde iskitakip üzerinden güncel su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. "Su Kesintisi" bölümünde, mahalle, ilçe ve tarih bilgilerine göre arama yaparak su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz. Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar.

Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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