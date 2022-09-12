12 Eylül darbesinde ne oldu? 12 Eylül darbesi ne zaman, hangi yılda oldu?

Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül darbesi ne zaman, hangi yıl, hangi günde olduğu merak ediliyor. 12 Eylül darbesinde ne oldu ve 12 Eylül darbesi hangi yılda olduğu sorularına yanıt aranıyor. Peki, 12 Eylül darbesi ne zaman, hangi yılda oldu? 12 Eylül darbesinde ne oldu?

Darbenin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. 12 Eylül darbesi ne zaman, hangi yılda olduğu ve 12 Eylül darbesi ne olduğu araştırılıyor. 12 Eylül darbesi hangi gün, ne zaman oldu merak ediliyor. 12 Eylül darbesi ne zaman, hangi yılda oldu? 12 Eylül darbesinde ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

12 EYLÜL DARBESİ NE ZAMAN OLDU?

Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor.

12 EYLÜL DARBESİ HANGİ YILDA OLDU?

12 Eylül darbesi 1980 yılında gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askerî darbe. 27 Mayıs Darbesi ve 12 Mart Muhtırası'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Silahlı Kuvvetlerin yönetime karşı gerçekleştirdiği üçüncü ve son başarılı açık müdahaledir.

12 EYLÜL DARBESİNDE NE OLDU?

12 Eylül darbesi veya Bayrak Harekatı AA muhabiri, idam, kötü muamele, insan hakları ihlalleriyle anılan bu dönemi ve mimarı darbeci Kenan Evren'in 32 yıl sonra hakim karşısına çıkarılma sürecini derledi.

Evren'in talimatı üzerine, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Saltık, 4 aylık çalışma sonucunda ülkeyi karanlığa sürükleyecek "Bayrak Harekatı" adı verilen darbe planını hazırladı.

Ardından ordu komutanlarına, 11 Temmuz saat 04.00'te harekete geçileceği bilgisi verildi.

Ancak Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güvenoyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi.

Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde, Türkiye demokrasisine darbe vuracak plan, sabaha karşı uygulandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan darbeci Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı. Anayasayı kaldıran darbeciler, ardından TBMM'yi lağvederek antidemokratik faaliyetlerine hız verdi.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki dernekleri kapattı.

Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler, Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'i Hamzakoy, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasaklar getirdi.