12 EYLÜL BUGÜN YAĞMUR VAR MI? Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı!

Bugün yağmur var mı ve 12 Eylül Salı günü sağanak yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün yağmur var mı ve bugün yağmur yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, 12 Eylül hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Yağmur yağacak mı?

Bugün yağmur var mı sorusu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün yağmur var mı ve 12 Eylül 2023 hava durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Bugün yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahminleri! Yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilen Ağrı, Iğdır, Erzurum, Van ve Kars'ta vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.