12 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:25 Spor Toto 1. Lig Özetler 02:50 Efsanelerin İzinde 02:55 Spor Takvimi 03:00 Stadyum 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:35 Spor Toto 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler 13:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 15:55 Spor Takvimi 16:00 Gündem Futbol 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 19:00 Dakika Skor 19:55 Altınordu - Pendikspor 22:00 Dakika Skor 23:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Trt TV Haberler

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