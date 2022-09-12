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12 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Eylül 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Kasimpaşa - Galatasaray

03:45 Süper Lig'in Gol Krallari

04:00 Gaziantep Fk - Hk Ümraniyespor

05:45 Süper Lig'in Gol Krallari

06:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Mersin İy - Eskişehirspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:15 1 Yıldız 10 Gol

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Kasimpaşa - Galatasaray

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

21:00 beIN Süper Lig

21:30 A. Demirspor - Trabzonspor

23:30 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

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