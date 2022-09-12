12 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Trio 01:00 Z Raporu 02:00 Kasimpaşa - Galatasaray 03:45 Süper Lig'in Gol Krallari 04:00 Gaziantep Fk - Hk Ümraniyespor 05:45 Süper Lig'in Gol Krallari 06:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor 07:45 Süper Lig'in Gol Krallari 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Mersin İy - Eskişehirspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği 14:15 1 Yıldız 10 Gol 14:30 Süper Lig Maç Özetleri 15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 16:00 Kasimpaşa - Galatasaray 17:45 1 Yıldız 10 Gol 18:00 beIN Süper Lig 19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir 21:00 beIN Süper Lig 21:30 A. Demirspor - Trabzonspor 23:30 beIN Süper Lig Kaynak: InterSinema.com / TV Gaziantep FK Galatasaray beIN TV Haberler

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