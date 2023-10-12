12 EKİM YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var?

Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler tarafından bu akşam ekranlara gelecek diziler araştırılmaktadır. Arama motorlarında 12 Ekim Perşembe günü televizyonda yer alacak film ve diziler sorgulatılıyor. Bu akşam televizyonda ne yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1









Hudutsuz Sevda / FOX TV / 20.00









Aldatmak / ATV / 20.00

Dilek Taşı / Kanal D / 20.00