Sonbahar mevsimine girmemizle beraber soğuyan havalarla sağanak yağışlar başladı. Öğrenciler ve veliler ise okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 12 Ekim okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi? Okul var mı, yok mu?

12 Ekim okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi? Okul var mı, yok mu?

Sağanak yağış uyarılarının gelmesiyle beraber okullar tatil mi? sorusu da gündeme geldi. Son günlerde fazla yağış alan ülkemizde serin hava fırtınası devam ediyor. Merak edilenler arasında ise 12 Ekim okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? soruları yer aldı.

12 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ekim günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Okulların tatil durumu valilikler tarafından açıklanıyor. Şu an için herhangi bir valilikten tatil duyurusu gelmedi.

TÜRKİYE GÜNCEL HAVA DURUMU!

Türkiye'de genel olarak hava durumunu öğrenmek için TIKLAYINIZ .