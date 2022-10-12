12 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 12 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 12.10.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAYLAYURT MAHALLESİ ÇANDARLI ARITMA TESİSİ VE CİVARLARI
- 12.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA GAZİOSMANPAŞA CADDESİ, MELİKŞAH CADDESİ, BODULGAN, BÜLBÜL, ÇINAR, GÜÇLÜ, HAYAL, GENÇOSMAN, İZMİR, KAZDAĞLI, STADYUM, ŞAFAK, TOK, UMUT SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 12.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6108, 6109,6110,6111,6112,6113,6118,6107/3,6112/1, 6124/2 SOKAKLAR CİVARI
- 12.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20,637/22,647/10,647/26,637/18,647/10 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ,ADATEPE,DUMLUPINAR,ATATÜRK,MUSTAFA KEMAL,ÇAMLIKULE MAHALLELERİ , SS.CENTAŞKENT KON.Y.KOOP,ÇEÇENKENT YAPI KOOP, YEŞİLKENT KOOP,200/70, 242/30 ,220/76, 242/30,220/54,254/42,293/25,694/30,200/42,200/52-61-62-65-66-69-70, 242,242/21,242/8273-282, 204/31,204/29 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ MAHALLESİ,223,221,232,234 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RECEP KOYUNCU
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ALTINYUNUS MAHALLESI GENELI, BOYALIK MAHALLESI GENELI,ILICA MAHALLESI KISMEN,SAKARYA MAHALLESITOLGÖRGÜN SITESI VE ÇEVRESI, ALTINYUNUS MAHALLESI GENELI, BOYALIK MAHALLESI GENELI,ILICAMAHALLESI KISMEN,SAKARYA MAHALLESI TOLGÖRGÜN SITESI VE ÇEVRESI, "
- 12.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI 335, 360, 361, 364, 442, 455, 456 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE OBAKENT SITESI, SERAKENT SITESI, DORUK SITESI VE ÇEVRESIYENILIMAN MEV. VE CIVARI, ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA, DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 12.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TIRE ALTINEVLER SITESI, YENI DOĞAKENT SITESI, WINDGURU ÖZEL TR ALTINKUM MAHALLESI 11 EVLER SITESI, ALTINKUM PLAJI, KUMKILISE KÜME EVLER VE ÇEVRESI "
- 12.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAHALLESI GENELI İLE MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII
- 12.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-3
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 12.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYLI MAH.-KURŞAK MAH.-BÜYÜKKALE MAH.-GRB SULAMA TR LARI-ÖZEL TR LAR
- 12.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI,KARŞIYAKA BEL. GÜNEŞ ENERJİSİ
- 12.10.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8979/2,8980, 8979 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,8109,8810, 8810/1,8108 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,8090/1,8090 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,8102,8104,CEMİL MERİÇ SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI KISMEN
- 12.10.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6121,6122,6123,6124,6124/2,6112,6138/2,6118,6112/1, SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,695/14,637/19,GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BUL,647/29 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,522,524/1,544,536 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,549,522,530,562 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ,ÇAMLIKULE,YILDIZ,FIRAT,YENİGÜN MAHALLELERİ,208/3,208/4,222,291/1, 254/40-254, 222/38,222/35,222/50,267/4,265/28,265/9,265/13,265/8,268/4,268/6,270/11, 292/43 SOKAKLAR VE CİVARI,KÜLTÜR MERKEZİ
- 12.10.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK-ÇUKURKÖY-ÇAMDERE-YEMIŞLER-ORTAKÖY-ARMUTLU-BAŞKÖY-AKMESCIT-MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI
- 13.10.2022 00:00 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR, AYDOĞDU, BAŞARAN, CUMHURIYET, ÇANAKÇI, ÇÖMLEKÇI, İSTIKLAL, KIRKÖY, SARISU, SULUDERE, ŞEMSILER, UMURCALI, YENIŞEHIR, YENI MAHALLELE VE CIVARLARI
- 13.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ÖKSÜZ CADDESİ, GÜÇLÜ, HAYAL, GENÇ OSMAN, ŞAFAK, GECE, CEREN SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 13.10.2022 09:00 16:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE VİLLAKENT MAHALLESİ 5180/1, 5185, 5186, 5187, 5184 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 13.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,PINAR,ÇAKABEY CADDELERİ,7039,7016,7017,7018,7027,7026,7023,7006, 7008,7019/1-2,7004/1,7033/1,7013,7019,7031,7033,7002,7049,7014,7041,7020,7045 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75.YIL MAHALLESİ,1609/12-14-18-19-20,1620/19-39 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20,637/22,647/10 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,635/3,635/6,637,637/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT,YEŞİLBAĞLAR,GÖKSU,İNÖNÜ MAHALLESİ,ALTINEVLER YAPI KOOP.,222-637/1,203/22,203/24, 203/26,203/28,203/32,203/35,203/38,203/39,289,289/32,647/1,637/51-647,668/10,677-677/3, 682/7,687/13,687,687/7,687/8,693/8,668/5,668/7,669,676/7,687, 687/1,687/2,687/9, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6,688/7,688/11,688/126 SOKAKLAR,SS. YENİ ASLIHAN KENT YAPI KOOP,CAM YAPI SAN.
- 13.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞATBEY MAHALLESİ,351/1 SOKAK VE CİVARI
- 13.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI 4004, 4021, 4022, 4025 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 13.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 11500(KISMEN), 16145, 16150, 16152, 15045, 14030, 14039, 14050, 14062, 14081, 14082 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1