Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 12 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

12 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 12 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 20°C olacak.

- Yarın: Az bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 24°C olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe: İstanbul'da az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 22°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Yine az bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 24°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Az bulutlu bir günün ardından sıcaklık 23°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: İzmir'de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 26°C olacak.

- Yarın: Hava yine açık ve güneşli olacak, sıcaklık 26°C seviyesinde olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Az bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 26°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: İzmir'de az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 27°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu bir günün ardından sıcaklık 27°C olacak.

Hava durumu tahminlerini takip etmek, dışarıda yapılacak aktiviteleri planlamak için faydalı olabilir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Ankara'da az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C olacak.

- Yarın: Hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 20°C seviyesinde olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 22°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Ankara'da yine az bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 23°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu bir günün ardından sıcaklık 24°C olacak.

Hava durumu tahminleri her gün güncellenir, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Hatay'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 30°C olacak.

- Yarın: Hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 31°C seviyesinde olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Hatay'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 30°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Yine parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 31°C olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar: Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 26°C olacak.

Hava durumu tahminleri günlük yaşamı ve planlamaları etkileyebileceğinden, güncel tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Adana'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 33°C olacak.

- Yarın: Hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 33°C seviyesinde olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Adana'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 32°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Yine parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 32°C olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar: Adana'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 26°C olacak.

Hava durumu tahminleri günlük yaşamı ve planlamaları etkileyebileceğinden, güncel tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Antalya'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 29°C olacak.

- Yarın: Hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 29°C seviyesinde olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Antalya'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 28°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 27°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Yine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 24°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Bursa'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 23°C olacak.

- Yarın: Hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 25°C seviyesinde olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Bursa'da sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 24°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Yine az bulutlu bir günün ardından sıcaklık 25°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Bursa'da sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 26°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Van'da sağanak yağmur bekleniyor ve sıcaklık 16°C olacak.

- Yarın: Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 18°C seviyesinde olacak.

- 12 Ekim 2023 Perşembe: Van'da yine parçalı bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 18°C olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 19°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Van'da bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 19°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.

12 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün: Gaziantep'te parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 26°C olacak.

- Yarın: Hava açık ve güneşli olacak ve sıcaklık 29°C seviyesinde olacak.

- 13 Ekim 2023 Cuma: Gaziantep'te az bulutlu bir hava devam edecek ve sıcaklık 29°C olacak.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 28°C olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar: Gaziantep'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 23°C olacak.

Hava durumu tahminleri her zaman güncel tutulmalıdır, bu nedenle günlük tahminlere dikkat etmek önemlidir.