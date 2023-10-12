Doların güncel değeri merak ediliyor. Türkiye'de ve dünya genelinde ekonomi piyasalarını etkileyen döviz kurlarının başında gelen doların ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

12 EKİM GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?

Güncel dolar kuru ve finansal gelişmeler detaylar sık sık takip ediliyor. 12 Ekim dolar ne kadar oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında dolar kaç TL sorgulatılıyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden doların bugünkü durumu araştırılmaktadır. Peki, Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DOLAR KURU!

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 27,70'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 27,75'ten işlem görüyor.

EURO STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,54'ten, sterlin/TL ise 34,18'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 105,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 primle 1,0630'dan işlem görüyor.