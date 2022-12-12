12 Aralık Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mürüvet Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Aralık Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta nerede çekiliyor? 12-16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz hangi il ve ilçede çekiliyor?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Aralık Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 ARALIK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (12 Aralık Pazartesi) Mürüvet Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Mürüvet Hanım'ın evine konuk olacak. Mürüvet Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım

2. gün yarışmacısı :

3. gün yarışmacısı :

4. gün yarışmacısı :

5. gün yarışmacısı :

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Aysel Hanım'ın Mürüvet Hanım'a verdiği puan : -



- Hanım'ın Mürüvet Hanım'a verdiği puan : -

Levent Bey'in Mürüvet Hanım'a verdiği puan : -

- Hanım'ın Mürüvet Hanım'a verdiği puan : -