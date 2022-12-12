12 Aralık Pazartesi kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısının gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gündemde EYT düzenlemesi, Asgari ücret atışı ve olası sınır ötesi harekatı konuların yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman ,saat kaçta? Kabine toplantısının gündeminde neler var? İşte konu hakkında merak edilenler....

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bugün Beştepe'de toplanacak. En son 28 Kasım tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı bilindiği üzere 15 günde bir toplanıyor. Bugün toplanacak Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısının gündeminde neler var? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor. Toplantının ardından CumhurbaşkanıErdoğan kabine toplatısı sonrası alınan kararları açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret, enflasyon ve fahiş fiyat denetimleri, bu haftaki Kabine Toplantısı'nın en önemli başlıklarından olacak.

Gündemde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi var. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi ele alınacak. Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak. Öte yandan Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek. Düzenlemenin takvimi gündemde olacak. Ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarındaki son durum da mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyini hedef alması beklenen kara harekatı, harekatın hazırlıkları da toplantıda görüşülecek. ABD ve Rusya ile Suriye üzerine yapılan görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.