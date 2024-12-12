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12 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

12 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 12 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

12 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Aralık 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7534 Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9229)

YÖNETMELİK

–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/38)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/12/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/50 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/51 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Osman DEMİR
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